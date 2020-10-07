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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (07.10.2020)

Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 7 Ekim Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

07.10.2020 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (07.10.2020)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da MPİ tarafından açıklandı. Kısa zamanda köşeyi dönmek isteyenler kuponlarını doldurdu, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

7 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

17, 26, 37, 38, 41, 85

7 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLA

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker),5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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