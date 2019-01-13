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İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto" olarak da ifade edilen şans oyununda bin 183'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 352 bin 633 lira 34 kuruş ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 153 kişi 4 bin 197 lira 35'er kuruş, 4 bilen 8 bin 53 kişi 59 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 135 bin 628 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 487 bin 228 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 595 bin 462 lira 72 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 891 bin 481 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 12 Ocak 2019
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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir
Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 153
Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 8.053
Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 135.628
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.352.633,34 TL
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.197,35 TL
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 59,85 TL
Sayısal Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,05 TL
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti
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