Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Kasım Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. Artık Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilecek. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 29 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 KASIM 2021: 34 - 43 - 47 - 57 - 73 - 89 + 85 (JOKER) + 35 (SÜPERSTAR)

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