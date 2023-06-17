Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI | 2023 YKS MF Sayısal puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir?

YKS sayısal puanla alan bölümler ve meslekler nelerdir?

Sayısal bölümler (MF) taban puanları ve başarılı sıralamasın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından araştırılmaya başlandı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. AYT-TYT puanı ile sayısal bölümleri tercih etmek isteyen adaylar SAY taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte 2023 YKS AYT-TYT sayısal bölümler taban ve tavan puanı, başarı sıralaması, kontenjan, puan türü hakkında merak edilenler...

Giriş: 17.06.2023 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM
Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.