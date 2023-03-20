Sayın Kılıçdaroğlu Cuma günü bizi ziyaret etti. Nezakte ziyaretiydi. Sohbet ettik. Sorunlar ve çözüm yollarını aktarmış oldular. Kemal Bey esasında Türkiye'nin sorunlarına vakıf bir insan. Ana muhalefet lideri olarak öyle de olması gerekiyor. Sorunlara ha

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Baş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KEMAL BEY'İN ADAYLIĞI BİZİ MEMNUN ETTİ"

Sayın Kılıçdaroğlu Cuma günü bizi ziyaret etti. Nezaket ziyaretiydi. Sohbet ettik. Sorunlar ve çözüm yollarını aktarmış oldular. Kemal Bey esasında Türkiye'nin sorunlarına vakıf bir insan. Ana muhalefet lideri olarak öyle de olması gerekiyor. Sorunlara hakim bir Cumhurbaşkanı adayı görmek beni memnun etti. Kemal Bey de, CHP de mutlaka mutlaka bütün siyasi partiler için geçerlidir, sorunlara hakim bir çerçeve sinildi, bunlara ilişkin çözümler bizi memnun ettik. Çok güzel ve koyu bir sohbet ettik. Geçmişten de bir tanışıklığımız da vardı. Kemal Bey daha önce düğünüme iştirak etmişti. Babamla da hukukları vardı.

"SORUMUN CEVABI OLMADIĞINDAN GERİ ÇEKTİM"

Kemal Bey bize geldiğinde deprem bölgesindeki izlenimleri, çözümleri aktardı. Sorumuz olup, olmadığını söyledi. Ben de 'Bizi masaya niye almadınız?' diye sordum. Sonra sorumu geri çektim, cevabı olmadığından. Karşılıklı gülüştük heyetler arası. Güzel bir sohbet etti. Sorumun cevabı olmadığından geri çektim. Türkiye'de bir blok oluşturmak istiyoruz. Bu blok iktidarı değiştirmek istiyor. Biz sadece iktidarı değiştirmeyeceğiz; arkasındaki tabuları yıkmamız gerekiyor. Bunu Kemal Bey'e de söyledim. Güvende hissetmeyen seçmen kitlemiz var. Bu kitlenin tabularını yok etmemiz lazım. Bu ülkede herkes mutlulukla yaşayabilir.

"BU İKTİDARI DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Bu çorbada katkımız olsun niyetiyle yaptık. Bu çağrının kabul edilmemesi, genişleme talebine olumsuz cevap verilmesi bence çok cevaplanabilecek bir şey değildi. Masaya ön kabullü çağrı yapmıştım. Masanın genişlemesi, muhalefetin bloğunun güçlenmesi istenmiyorsa başka saiklerden olabilir. Biz bunu söylediğimizde ne bakanlıklar, ne de Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları tartışılıyordu. Benim çağrım 28 Ekim'di. Sayın Kılıçdaroğlu'na da bunu söyledim. Çağrıyı 'bu iktidarı değişmemiz gerekiyor' düşüncesiyle yaptım.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEMEYECEĞİMİZ NET"

Bu iktidarın yerinde hiç kimse olmasa bu ülke daha iyi yönetilir. Şu anda kötü yönetiliyor. Bir şeyler yapılması aleyhimize. Bunun son örneği deprem. Bir iş bilmezlik veya beceremezlik. Halkımız, toplumuz bunu yaşadı. Sivil toplum örgütleri, bireysel vatandaşımız kendi yardımları ile faaliyet göstermiş oldu. İktidarı değişelim ama yerine kimi getirelim? O yüzden Cumhrubaşkanlığına destek noktasında biz bütün adayların netleşmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra Türkiye'nin çıkarına, ülkemizin menfaatine hangi adayın doğru işler yaptığına baktıktan sonra karar vereceğiz. Ancak net olan bir şey var ki biz Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz.

"TAVRIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELİRLERİZ"

Biz dahil olmak istediğimiz ittifaka şu öneriyi de getirdik; 7 olmasın 8 olsun, 8 olmasın 9 olsun. Demiştim ki, 'siz diyorsunuz ki bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Doğru yoldasınız. Hadi bunu gösterelim topluma. Bütün Türkiye görsün. Siz Türkiye'yi kucaklamıyorsanız, siyasi koalisyon yapıp, mahalleye yeni taşınan birisini çağırmıyorsanız, Erdoğan'dan farklı olmuyorsunuz'. Eğer Türkiye'yi kucaklamaya niyetliysek bütün herkesi kucaklamak durumundayız. Önümüzdeki hafta Pazartesi, Salı günü hangi Cumhurbaşkanı adayımızı destekleyeceğimizi netleştireceğiz.

Türkiye'de oluşan ittifak diğer siyasi partileri oyun dışı bırakmak üzerine kuruluysa biz BTP olarak oyun dışı kalmayacağımızı söyleriz.

"22 YILLIK PARTİYİZ, 9 SEÇİM GEÇİRDİK"

İkinci tura kalırsa Erdoğan'ı desteklemeyiz, Kılıçdaroğlu'nu destekleriz. Erdoğan'ın karşısında kim varsa... Tabi Kemal Bey 'kim varsa' denilecek kimse değil. Sayın Muharrem İnce kalırsa, sayın Sinan Oğan kim kalırsa onları destekleriz. Biz BTP olarak duruşumuz, düşüncemiz, fikrimiz tabanımıza tam olarak sirayet etmiştir. Aynı dünyayı paylaşan insanlar bütünü olarak burada bulunuyoruz. 22 yıllık siyasi partiyiz. 9 seçim geçirdik, ufak oy aldık, büyük oy aldık. Seçmenimiz bu ülkenin geleceği için bu ülkenin devam etmemesi gerektiğinin farkında. Seçmen bunun farkındaysa genel merkezin çok ciddi dayatmaları olmuyor.

"KEMAL BEY'İN HDP İLE GÖRÜŞMESİ ABES DEĞİL"

Parti programımız tam olarak ayrışmıyorsa, siyasal anlamda seçim ittifakları mümkündür. HDP'yle neden ittifak kurmayız? HDP'nin parti programında Kıbrıs'taki Türk askeri işgalci görünüyor. Bu bize tamamen ters. 6'lı masadaki krizin masaya zarar oldu mu, olmadı mı, bunun için zaman lazım. HDP Meclis'de siyasi grubu olan parti. Sonuç olarak görüşülebilir. Bunu kurumsal kimlikler üzerinden getirmek makul görülmüyor. Bu kurumsal kimliklere belli şeyler atfettiğiniz zaman çözüm alamıyorsunuz. Suçlu ya da sorunlu bir unsur varsa yargı bunu bireysel olarak yargılayabilir. Kurumsal olarak baktığımızda Kemal Bey'in görüşmesini abes görmüyorum.