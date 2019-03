31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala il ve ilçe seçmen sayıları belli oldu. En fazla seçmen her zaman olduğu gibi yine İstanbul’da sandık başına gidecek. İstanbul 10 milyon 560 bin 963 kişi ile toplam seçmenlerin yüzde 18,5’ini barındırıyor. Yani her 5 seçmenden 1’i İstanbul’da yaşıyor. İlçe bazında en fazla seçmen ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Seçmen sayısı 1 milyonun üzerinde 14 şehir, 2 milyonun üzerinde ise 4 il bulunuyor



31 Mart’ta cezaevleri hariç 57 milyon 58 bin 636 seçmen sandık başına gidecek. Bunların; yüzde 50,7’si yani 28 milyon 929 bin 732’si kadın, yüzde 49,3’ü yani 28 milyon 128 bin 904 bin kadın. En fazla seçmenin bulunduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’dan oluşuyor. İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963, Ankara’da 3 milyon 922 bin 163, İzmir’de 3 milyon 250 bin 780, Bursa’da 2 milyon 176 bin 696 ve Antalya’da 1 milyon 707 bin 819 seçmen bulunuyor.



HER 5 SEÇMENDEN BİRİ

En fazla seçmen her zaman olduğu gibi yine İstanbul’da bulunuyor. İstanbul 10 milyon 560 bin 963 kişi ile toplam seçmenlerin yüzde 18,5’ini barındırıyor. Yani her 5 seçmenden 1’i İstanbul’da yaşıyor.



EN YOĞUN İLÇE ÇANKAYA

İlçe bazında en fazla seçmen ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Çankaya’da toplam 680 bin 254 seçmen bulunuyor.



14 ŞEHRİN SEÇMENİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Seçmen sayısı 1 milyonun üzerinde 14 şehir var. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Şanlıurfa’dan oluşuyor bu iller. Bunlardan Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir’in seçmen sayısı ise 2 milyonun üzerinde.