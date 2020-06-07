Sayenizde 'Beyoğlu Sineması’

2017 yılında kapanmak üzereyken sinemaseverlerin desteği ve yeni bir yönetimle faaliyetlerine yeniden devam etmeye başlayan Beyoğlu Sineması, gerek hazırladığı özel seçkiler gerekse her günü festival gibi yaşatmayı amaçlayan panellerle tekrar bir sinema merkezi olmuşken; tüm dünyada hayatı felç eden pandemiyle birlikte uzunca bir süre kapalı kalarak yeniden ve ilk kez bu kadar ağır şartlarda zor günler yaşamaya başladı. Bu dönemde, tüm dünyada zor günler geçiren bağımsız sinema salonlarından biri olan Beyoğlu Sineması #Sayenizde kampanyasını duyurdu.
Kampanyanın önceliği, pandemi sonrası Beyoğlu Sineması’nın kapılarını yeniden açabilmesi ve yapılacak destekler sayesinde bağımsızlığını koruyarak, Türkiye’de sinema kültürünün gelişimine katkı sağlamaya uzunca bir süre daha devam etmesi. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu gibi sinemacıların ilk filmlerini tek kopyayla gösteren Beyoğlu Sineması, yeni sinemacıların yetişmesine katkı sağlayacak, festivallerden ödüllerle dönen filmleri Türkiye’deki sinemaseverlerle bu sayede buluşturmaya devam edecek.
Fongogo üzerinden başlatılan kampanyayla 250 TL, 500 TL, 1.000 TL, 2.500 TL, 5.000 TL ve 10.000 TL olmak üzere farklı destek opsiyonlarından birini seçerek Beyoğlu Sineması’na destek olan sinemaseverlerin isimleri her seans öncesinde sinemanın perdesinde yer alacak ve filmlerin bu destekler sayesinde seyirciyle buluştuğu hatırlanacak.
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