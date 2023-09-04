Savunmanın kraliçesi oldu! Gizem Örge ağlatan konuşmasıyla geceye damga vurdu!

Gizem Örge konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım baba! Tarih yazarken buradayım! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur"