MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor. Şarjör çıkarma mandalı, mekanizma ayaklama mandalı ve emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması, silahı benzerlerinden ayıran özellikler olarak öne çıkıyor.