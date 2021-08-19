Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik

Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, Petlas, bu alanda başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor.
AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petlas'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de güvenlik güçlerinin kara ve havadaki lastik tekerlekli bütün araçlarına hareket kabiliyeti kazandıracak ürünlerin geliştirilmesi ve imal edilmesi üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.
Son 6 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki hızlı gelişime ayak uydurduklarını belirten Berber, Petlas'ın da yatırımlarını ve ürün gelişimlerini bu yönde artırarak sürdürdüğünü kaydetti.
Berber, IDEF 2021'de sergilenen araçlardaki lastiklerin hepsini Türkiye'de yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip olduklarını ifade ederek, "Artık TSK envanterinde yer alan bütün kara ve hava araçlarının lastik ihtiyaçları için ülkemizin dışa bağımlılığı yok diyebiliriz. Mevcut yeni projelerde de fuarda gördüğünüz araçların lastik ve jantlarını geliştirerek üretmeye devam ediyoruz. Kapasitemizi de artırarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
FNNS şirketinin TSK'nın envanterine yeni kazandırdığı silah taşıyan aracının altında da Petlas ürünleri olduğuna işaret eden Berber, bu ürünün bir yıla yakın sürede güçlü test süreçlerinden geçtiğini söyledi.
Savunma sanayisindeki araçlar için lastik uyumunu dikkate alarak terzi usulü üretim yaptıklarını aktaran Berber, Petlas'ın savunma sanayisindeki birçok hava aracında da kullanıldığını anlattı.
Savunma sanayisinde kullanılacak lastiklerin birçok testten geçirildiğini ifade eden Berber, şu anda savunma sanayisindeki araçların yüzde 50'sinden fazlasında Petlas kullanıldığını bildirdi.
- Hava araçları lastiklerine Türkiye'den onay alınacak
Ümit Berber, havacılık alanında kullanılacak lastiklerin sertifikasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu sertifikasyon için kalifiye akredite test merkezleri yurt dışında. Bu test merkezlerinden randevu almakta zorlanıyoruz. Bu yüzden test merkezinin ihtiyacı olan bütün makineleri alarak, geliştirilmiş lastikleri burada test ederek, Türkiye'deki otoriteler tarafından onaylı bir ürün olarak uçak altında kullandırmaya başlayacağız. Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin başında hedefliyoruz. O tarihten sonra yerli onay almış lastikleri uçakların altında görebileceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!