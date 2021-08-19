Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programı, IDEF 2021'de tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) programlarımızın tamamlayıcı bir cüzü olan bu faaliyetimiz, sektörümüze ve projelerimize hız kazandıracak, aynı zamanda yerlileştirme faaliyetlerimizi de destekleyecek." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programı'nın tanıtımı, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.
SSB tarafından başlatılan Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programı, milli savunma ürünlerinin milli standartlara göre yurt içi imkanlarla kalifiye edilmesini sağlayarak yerlileştirme süreçlerini daha da hızlandıracak.
Tanıtıma SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, projeyi yürütecek TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, törende yaptığı konuşmada, yerli ürünlere verdikleri öneme işaret ederek, ana yüklenicilerden de özellikle yerli ürün önceliği istediklerini söyledi.
Savunma ürünlerinin geliştirildikten ve üretildikten sonra test ve değerlendirme süreci olduğunu aktaran Demir, burada ortaya çıkan platform veya sistemlerin test ve doğrulamasından önce, bu sistemlerde kullanılan alt sistem ve bileşenlerin de test ve değerlendirme sürecinden geçirilmesi ve kalifiye edilmesi gerektiğini kaydetti.
İhtiyaç duyulan doğrulama süreçlerini, sistemin tedarik süreci içinde gerçekleştirmenin maliyet ve zaman yönünden etkin olmaması nedeniyle ana yüklenici firmaların, ürünlerinde genellikle önceden kalifiye olmuş alt sistem veya bileşenlerin kullanımını tercih ettiğini bildiren Demir, yaşanan zorlukları bertaraf etmek için SSB tarafından Savunma Sanayii Kalifiye Ürün Listesi Programı'nı başlattıklarını anlattı.
Demir, şunları kaydetti:
"Bu programla sektörün uygunluk vereceği ortak ve milli test prosedürlerinin oluşturulmasını, ürünlerin bu prosedürlere göre yurt içi onaylı kurum ve kuruluşlar tarafından test edilerek SSB adına kalifiye ürünler olarak tescil edilmesi ve ihtiyaç halinde firmalara verilecek desteklerle bunun hayata geçirilmesi, tedarik sözleşmelerinde bu kapsamda kalifiye edilmiş ürünlerin üreticisi olan firmalardan temininin öncelikli veya zorunlu tutulmasını amaçlıyoruz. Böylece zincirimize yeni bir halka eklemiş oluyoruz.
Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) programlarımızın tamamlayıcı bir cüzü olan bu faaliyetimiz, sektörümüze ve projelerimize hız kazandıracak, aynı zamanda yerlileştirme faaliyetlerimizi de destekleyecek."
- "Programa sektörümüzdeki tüm firmalarımızın katkı vermesini bekliyoruz"
İsmail Demir, program kapsamında Savunma Sanayiinde Kalifiye Ürün Belgesi Süreçlerinin Belirlenmesi ve Kalifiye Ürünlerin Belgelendirilmesi Projesi'ni başlattıklarını, burada TRTEST firmasının YETEN kayıtlı ürünler için milli prosedürleri oluşturacağını söyledi.
Projenin 1. fazında, YETEN kapsamında oluşturulan Ürün Kütüphanesi'nde yerli firmaların ürettikleri ürünlerin uygun şekilde üretildiğinin belgelendirilmesi, ürün teknik şartnamelerinin/test prosedürlerinin hazırlanması ve onaylanmasının gerçekleştirileceğini aktaran Demir, "Savunma ürünlerimizin milli standartlarımıza göre yurt içi imkanlarımızla kalifiye edilmesini sağlayarak yerlileştirme süreçlerimizi daha da hızlandıracak bu programa sektörümüzdeki tüm firmalarımızın katkı vermesini bekliyoruz." dedi.
,Abdulkadir Günyol
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