ABD'nin, Türkiye'yi F-35 programından çıkartma sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir;

"Resmi bir yazı gelmiş değil. Ciddi bir ilişki seviyesinde ben şunu yaptım diye bir basın açıklaması yapılması veya Türk personelini şu tarihten sonra içeri sokmuyoruz gibi bir açıklamanın yapılmasının hukuki dayanağını resmen istiyoruz. Artık bu zeminde konuşulması gereken, sözlü olarak ben şunu yaptım, buna karar verdim denmemesi gereken bir olay. Bu kararın bir hukuki zemini olması gerekiyor. Yapılan sözleşme çerçevesinde bütün ortakların oy birliğiyle alması gereken kararlar var. Yapılan basın açıklamalarında askıya alma sürecinin ortaklarla beraber alındığı söylenmesine rağmen bizim ortak ülkelerle temaslarımızda böyle bir karar yok, böyle bir kararın altında imza yok, böyle bir kararın olduğuna dair bir delil yok. Bu tek taraflı ben yaptım oldu türü bir yaklaşım. Ben yaptım oldu türü yaklaşımın kayda geçmesini istiyoruz.

İkincisi; S-400 ile F-35 uçaklarının bir ortamda bulunamayacağı iddiası. Bu iddia ile ilgili teknik argümanları dinlemeye hazır olduğumuzu, kendimizin teknik olarak aldığı tedbirler olduğu ve bu tedbirleri ABD tarafının dinlemeye dahi tenezzül etmediğini artı kendilerinin endişeleri varsa bunları dinlemeye ve gidermeye hazır olduğumuzu bildirmemize rağmen Cumhurbaşkanımızın teknik bir heyet kurulması önerisini yapmasına rağmen ne bir teknik heyet kurulması yönünde bir adım atıldı ne de bu konu tartışıldı.

"TEK BİR ALLAH'IN KULU BİZE AÇIKLASIN"

Diğer konu ise program ortaklığından çıkarılmamız ve uçakların teslim edilmemesi. Uçaklar ile S-400 bir arada bulunmaz diye bir argüman var ve bunu tartışalım diyoruz. S-400 ile bizim program ortaklığımızın ne alakası var? Bunu bir Allah'ın kulu bize açıklasın. Tek alakası ben sizi cezalandırmak istiyorum. Yaptırımlar henüz yürürlüğe girmedi, bir karar çıkmadı ve onun öncesinden ben böyle bir karar aldım deniliyor.

Bu karar alındığında kendilerinin ifadesi ile sırf yeniden üretici bulmak için harcanacak 500-600 milyon dolar bir para var. Programa doğrudan 500-600 milyon dolar bir yük getiriliyor. O da yetmiyor Türk üreticilerinin programda olmasından dolayı bizim sağladığımız bir maliyet avantajı var ki bu da bizim hesaplarımıza göre uçak başı 700-800 milyon dolar civarında.

Diğer ortaklar şunun farkında olmalılar; hiçbir yasal dayanağı olmayan bu adımlar programa ilave 500-600 milyon dolar bir yük getiriliyor ve uçak başına da 700-800 milyon dolar civarında bir yük getiriliyor. Bu hangi mantığa, hangi rasyonaliteye sığar. Birisinin bunu bize açıklaması lazım ve resmi formatta deklare edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"FİZİKEN İMKANSIZ HALE GETİRDİLER"

ABD'de bulunan Türk personelinin geri dönüp dönmeyeceği hususuna ilişkin bir açıklamada bulunan Demir, "Personelin üsse sokulmaması veya program ofisine sokulmaması gibi bir olay geldiğinde sizin personeliniz içeri alınmadığı zaman zorla içeri girecek değilsiniz ama bunun kayda girmesi gerekiyor. Bizim program ortağı olarak gerek uçak alımlarında gerek ortaklık konularındaki ödemelerimiz bir takvim dahilinde devam ediyor. Bu ödemelerimizi yapabilmemizin de yolu personelimizin içeride olması, verilere ulaşması. Bu takipte imkansız hale geldiği için biz hala programda ortak olarak ödemelerimizi ve yükümlülüklerimizi getirmeye hazır olmamıza rağmen bunu fiziken imkansız hale getirdiler. İçeriye ulaşımımız olmayınca bu tür ödemelerin de yapılamaması durumunda sorumluluk karşı tarafta oluyor" açıklamasında bulundu.

"ASKIYA ALMA İŞLEMİ BAŞLATILDI"

"F-35 programından çıkarılmak yerine süreci askıya almak gibi bir formül üzerinde duruluyor. Böyle bir şey mümkün mü?" sorusuna Demir şu cevabı verdi:

"Kullanılan tabir askıya almak. Bu sürecin geri dönülebilir bir süreç olduğu özellikle belirtildi. Askıya alma işlemi başlatıldı, bir yandan da çıkarılma süreciyle ilgili devam ediliyor gibi bir söylem var. Bu daha yumuşak bir geçiş olarak algılanabilir ancak bütün bu tartışmaların daha makul bir zeminde yapılması, bahsettiğim gibi programa gelecek yüklerin de değerlendirilerek bu karara gidişin rasyonalitesi sadece ABD tarafından değil diğer ortaklar tarafından da sorgulanarak bunun zemininin ne olduğu, getirisi ve götürüsü hesaplanmalı, rasyonaliteden uzak olduğunu düşündüğümüz kararın tekrar aklıselim bir şekilde gözden geçirilmesi neticesinde değişik sonuçlara varılabileceğini biz düşünüyoruz. Diğer ortaklarla görüştük, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması veya askıya alınması ile ilgili kendilerinin bir görüş beyan etmedikleri, böyle bir oylama yapılmadığını ve böyle bir kararın diğer ortak ülkelere sunulmadığını biliyorlar ve biz de biliyoruz."

"KİMSE ELİNİ KOLUNU BAĞLAYIP OTURACAK DEĞİL"

"Türkiye'nin F-35'lere ne kadar ihtiyacı var? Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde son durum nedir ve diğer alternatifler nelerdir?” sorusuna Demir, "Milli muharip uçağının görev rolleriyle ilgili bazı değişiklikler yapılabilir. Bu birinci opsiyon. Milli muharip uçağı geliştirme sürecinde de biz safha safha gideceğiz. İlk çıkan uçak ile 3-4 sene sonra çıkacak uçaklar arasında bir farklılık olacak. Orada değişik unsunlar ve değişik A, B, C modelleri gündeme gelebilir. Diğer yandan da uçak tasarımı ve imalatında gerek tasarımda beraber çalışmak gibi konularda çeşitli ülkelerle görüşmelerimizi devam ettireceğiz. F-35 programında kalma arzumuzu tekraren beyan ettik. Uçak alımı ile ilgili Türkiye'nin belli bir planı var ve bu planda bir değişiklik yapmadığımızı deklare ettik. Ama bize başka bir yol bırakılmaz ise başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Bu konuda alternatifler her zaman gündeme gelmesi gerekiyor. Hiçbir zaman Türkiye çaresiz bir konumda değildir. Kimse elini kolunu bağlayıp oturacak değil. Biz de böyle bir ülke değiliz. Çok sayıda çözümler sunulabilir" cevabını verdi.

"ŞU ANDA BİR MESAFE ALAMADIK"

Demir, "ABD Hava Kuvvetleri Komutanı F-35’leri İncirlik’e getirebileceklerini söyledi. Bu konuya yönelik bir değerlendirmede bulunabilir misiniz?" sorusuna yönelik şunları dedi:

"S-400 ile F-35'in aynı ortamda olması ile ilgili argümanı oturup konuşamadık. İlave tedbirler gerekiyorsa onları konuşalım ama konuşulmuyor. Hala bu konuyu teknik temelde tartışmış değiliz. Şu anda bir mesafe alamadık."

S-400'lerde ikinci sevkiyatın ne zaman başlayacağı ile ilgili de bilgi veren Demir, "İkincisinde çok fazla detay var ama o detaya kamuoyu önünde girmek istemiyoruz. Bu detaylar tam şekillenip hayata geçtiği zaman duyulsun isteriz. Gelecek sene sonunda da teslimat ile ilgili süreç başlayabilir. Birinci sistem gibi değil ikinci sistem. İkinci sistemde bir ortak üretim, teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi adım var ve oradaki kazanımların birinci sisteme de entegre edilmesi var. Bu sistemdeki dost düşman tanıma unsurları ve yazılım gibi konuların bizim kontrolümüzde olması bizim için hayati öneme sahip. Bunun hayata geçmesi lazım ve karşı tarafla da bu konuyla mutabıkız. Bunun hayata geçmesi belli bir süreç.

Bizim için asıl olan milli ve yerli üretim. Bunu yaparken de hava savunma sistemi gibi konularda yabancı tedariklerle mutlaka ve mutlaka bir teknoloji geliştirme unsurunun işin içinde olması bizim için hayati önem taşıyor. Zaten önceki görüşmelerimizde de sürekli vurguladığımız konu buydu" dedi.

HİSAR-O ve HİSAR-A’lar ile ilgili de bilgi veren Demir, testlerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Gelecek senenin sonunda bunların hazır olacağını ve seri üretime başlayacağımızı düşünüyoruz. 2021-2022 yıllarında HİSAR A, HİSAR O ve SİPER diye anons ettiğimiz daha uzun menzilli, bu sistemler kademe kademe 2020’den sonra devreye girecekler ve bu da bizim kademeli hava savunma sistemimizi tamamlamış olacak."