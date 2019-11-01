01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep Sanayi Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Demir, burada yaptığı konuşmada, son dönemlerde savunma sanayisindeki millileşmenin öneminin daha da iyi anlaşıldığını söyledi.
Demir, savunma sanayisini tabana yaymanın ve dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması gerekliliğine işaret etti.
Savunma sanayisindeki portföyün büyüklüğüne de değinen Demir, şöyle devam etti:
"Şu anda savunma sanayisi portföyümüze baktığımızda 700'e yakın proje var. Bu projelerin toplam değeri de kabaca 60-70 milyar dolar bandında. Bu projelerin bir kısmı kararlaştırılmış, bir kısmı yürüyor.
Bugünkü manzaraya baktığımızda savunma sanayisinin Ankara'da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Belirli bir temelin olması tabi ki önemli ama Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kabiliyetleri de görmemiz ve kaynakların israf olmasını engellememiz gerekir. Bu yüzden çeşitli illerimize gidip modeller geliştirerek katma değer oluşturmaya çalışıyoruz."
"ADINDAN SÖZ ETTİREN FİRMALAR ÇIKARMAK İSTİYORUZ"
Demir, bu çerçevede hem endüstriyel yetkinlikleri değerlendirmek, yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla hem de bilimsel kabiliyetleri ortaya çıkarmak anlamında envanter oluşturduklarını söyledi.
Türkiye'den dünyada adından söz ettiren bazı firmalar çıkarmak istediklerini dile getiren Demir, "O yüzden kabiliyetlerimizi ve yeteneklerimizi ortaya çıkaracak bir program başlattık. Muhtelif denetçileri, çeşitli alanlarda eğitip şirketlerimize göndererek oradaki sistemi analiz edip neler yapabiliriz ve nasıl destekleriz gibi çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede şirketlerimizi ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gaziantep'in çevresindeki illerle oluşturduğu ekosistemde önemli bir potansiyeli barındırdığını anlatan Demir, çok farklı alanlarda Gaziantep'in de kentteki mevcut gücüyle savunma sanayisine tekstilden deri ürünlerine kadar geniş alanda katkı sağlayabileceğini söyledi.
SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK ŞİRKET TALEBİ
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de savunma sanayisi hamlesinde etkin rol üstlenmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bunun için çok hazırız ve bu alanda çok bilgiliyiz. Şehrimiz sanayi altyapısı, sektör yelpazesi, iş gücü potansiyeli, sunduğu avantajlar ve jeopolitik konumu ile savunma sanayisinde önemli bir merkez haline gelebilir. Bu çerçeve, Konya ve Sivas'taki modelin Gaziantep’te de uygulanarak, savunma sanayisine yönelik bir şirket kurulmasını özellikle istirham ediyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde 5. Organize Sanayi Bölgemizde savunma sanayimiz için ayırdığımız 200 bin metrekarelik bir alan hazır. Şirket ve kurulum çalışmalarına bu alanda başlayabiliriz."
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