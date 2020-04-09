Savunma Sanayii Başkanı Demir'den yerli solunum cihazı üretimi projesi hakkında açıklama - ANKARA

AA

SSM Başkanı Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Savuma Sanayii alanında kazandığımız tecrübeyi sağlık alanına da taşıyoruz. Bu zor günlerimizde özellikle sağlık çalışanlarımıza böyle bir destekte bulunmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." bilgisi yer aldı.