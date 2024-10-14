Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Savcıyı tehditte 5 tutuklama talebi

        Savcıyı tehditte 5 tutuklama

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E'nin, makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.10.2024 - 18:17 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savcıyı tehditte 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

        Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        OLAY

        Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu.

        REKLAM

        Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

        Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

        Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #savcıyı tehdit
        #haberler
        #Büyükçekmece
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Habertürk Anasayfa