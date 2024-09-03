Savcıya saldıranın ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanan şüpheli Erol Gök'ün hakimlik ifadesine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Erol Gök, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, pişman olduğunu söyledi.

Şüpheli Gök, ifadesinde şunları kaydetti: "Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların Erol Gök ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.