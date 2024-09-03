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        Haberler Gündem Güncel Savcıya saldıranın ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Savcıya saldıranın ifadesi ortaya çıktı

        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i darp eden Erol Gök adlı saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:31
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        Savcıya saldıranın ifadesi ortaya çıktı
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        Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanan şüpheli Erol Gök'ün hakimlik ifadesine ulaşıldı.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Erol Gök, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, pişman olduğunu söyledi.

        Şüpheli Gök, ifadesinde şunları kaydetti: "Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların Erol Gök ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

        İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Tartışmanın ardından İşçimen'i darp ettiği belirlenen firari şüpheli Erol Gök, dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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