"Savcıya el çektirildi" paylaşımını yapan 3 zanlıya adli kontrol

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ile gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğine gönderildi.

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli avukat İrem Çiçek'e "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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Hakimlik, diğer şüpheliler Dinçer Gökçe ve Nilay Can hakkında da adi kontrol kararı verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu paylaşımların toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığını, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığını, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğunu belirtmişti.