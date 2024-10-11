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        Haberler Gündem Savcının makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin biri avukat 4 zanlı yakalandı

        Savcının makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin biri avukat 4 zanlı yakalandı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yürütülen 'Yeni Doğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:59
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        Savcıyı tehdit eden 4 zanlı yakalandı
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        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma savcısını makamında ölümle tehdit ettiği iddia edilen avukat ile konuyla ilişkili oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheli avukat A.A, "Yeni Doğan" isimli bir çeteye yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüştü.

        Çeteye yönelik dava kapsamında bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmez ise kendisine yönelik suikast yapılacağını belirten avukat A.A'nın, savcıya ailesinin nerede yaşadığının bilindiğini, babasına, annesine ve Ankara'da yaşayan kız kardeşine zarar verilebileceğini, planı yapanların "Papa Suikastı" gibi bir çok olay gerçekleştiren güçlü silahlı grup tarafından yapıldığını, neticede öldürüleceğini söylemesi üzerine konuya ilişkin farklı bir soruşturma başlatıldı.

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        Diğer yandan Cumhuriyet savcısının kişisel, ailevi, yakınlarının özel bilgilerine ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı.

        Cumhuriyet savcısıyla görüşen avukat A.A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi, zanlı hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı.

        DELİL İÇİN ODAYA KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

        Şüphelinin irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alınmasının ardından olayın delillendirilmesi için savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildi.

        Savcıyla görüşen şüpheli M.K.Z'nin savcıyı açık şekilde ölüm tehdidi kayıt altına alındı.

        Şüpheli M.K.Z'nin daha sonra B.Ç, Y.Ç. ve İ.K'yle görüştüğü belirlendi.

        Mağdur cumhuriyet savcısının bilgilerinin ne şekilde ele geçtiğine dair yapılan araştırma kapsamında, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığından (KIHBİ) gelen yazıda, 3 jandarma personelinin mağdur savcı tehdit edilmeden önce sistem üzerinden cumhuriyet savcısının, babasının, eşinin, kişisel verilerinin ve adreslerinin sorgulandığı tespit edildi.

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        Sistem üzerinden sorgulamayı gerçekleştiren jandarma personelinden 2'sinin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu şekilde getirilmesi, bir jandarmanın ise görevli olduğu ilin Başsavcılığından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesinin alınmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

        KIHBİ Daire Başkanlığına yazılan müzekkereye emniyet birimleri tarafından kısmi cevap verildiği, "KOMBAT" sistemi üzerinden mağdur cumhuriyet savcısının gerekçesiz sorgulandığı belirlendi.

        Emniyet birimlerinden sorgulama yapılıp yapılmadığına dair tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, olumsuz durum tespit edildiği taktirde soruşturma kapsamına dahil edilecek.

        Avukat A.A, M.K.Z, B.Ç. ve Y.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatlı ve 1 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #Büyükçekmece
        #savcıyı tehdit
        #haberler
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