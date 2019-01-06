Geçtiğimiz günlerde Hacılar ilçesinde lise öğrencisi Mehmet Özer'in köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

İHA'nın haberine göre, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada olayın nöbetçi savcılığa bildirilmesi üzerine ilgili talimatların verildiği bildirilerek, "Ardından, Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli iki adli tıp uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir. Olay sırasında ölen Özer'in yanında bulunan tanık öğrencinin beyanları ve bu öğrencinin haber vermesi üzerine Özer'i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımından müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada soruşturmanın her yönüyle yürütüldüğünün de altı çizilerek, olayda kasıt ve ihmali belirlenebilecek tüm şüpheliler hakkında gereğinin yapılacağı bildirildi.