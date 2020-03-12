12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savcılık Uygulamaları Toplantısı
- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: - "Şu an Adalet Akademisinde eğitim alan ve başlayacak hakim adaylarını da kattığımızda yaklaşık 26 bin sayısına ulaşmış bulunmaktayız yani Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere"
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Şu an Adalet Akademisinde eğitim alan ve göreve başlayacak hakim adaylarını da kattığımızda yaklaşık 26 bin sayısına ulaşmış bulunmaktayız yani Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere." dedi.
Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" kapsamında başkentte bir otelde "Savcılık Uygulamaları Toplantısı" düzenlendi.
Açılışta konuşan Özdemir, Akademinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 Mayıs 2019'da yeniden kurulduğunu belirterek, "Güven veren adalet için etkin eğitim" anlayışıyla çalışmalarına başladıklarını ifade etti.
Çalışmaların hızlı ve etkin yapılması için kurumsal yenilemeye başladıklarını kaydeden Özdemir, bu kapsamda mevzuat altyapılarını tamamladıklarını, yönetmelikler çıkardıklarını ve birimler oluşturduklarını söyledi.
Özdemir, "Türkiye'de malumunuz hakim ve savcıların darbe girişiminden sonra sayıları azaldı ama ondan sonraki süreçte Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde şu an 22 bin hakim ve savcı fiilen görev yapmakta. Şu an Adalet Akademisinde eğitim alan ve başlayacak hakim adaylarını da kattığımızda yaklaşık 26 bin sayısına ulaşmış bulunmaktayız yani Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere." diye konuştu.
- Modüler sistem kurgulandı
Hakim ve savcı adaylarının niteliğini artırmak için etkin bir eğitim sistemi kurguladıklarını dile getiren Özdemir, yeni dönemde 10 profesör ve farklı üniversitelerden akademisyenlerle mevcut meslek öncesi eğitimlerin analiziyle ilgili çalışma yaptıklarını belirtti.
Özdemir, 3 binin üzerinde anket çalışması ve yüz yüze görüşmeler sonucu "Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi" isimli rapor hazırlandığını, raporun ikinci aşamasında da akademideki eğitimin temel niteliklerini, ihtiyaçlarını belirleyerek, iyi bir şekilde anlatılmasını sağlamak için modüler sistem kurguladıklarını söyledi.
Amaçlarının vicdanlı, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek olduğunu ifade eden Özdemir, savcılık ve hakimlik mesleğinin tüm gereklerini adaylara öğretmek amacıyla bu modüler çalışmayı yürüttüklerini sözlerine ekledi.
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