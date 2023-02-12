Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Savcılar, 12 enkaz incelemesini bitirdi, 5 yağma şüphelisi tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, 5 hırsızlık ve yağma şüphelisi tutuklandı

Giriş: 12.02.2023 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Savcılar, 12 enkaz incelemesini bitirdi, 5 yağma şüphelisi tutuklandı
İHA

Kırıkhan Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremden önemli ölçüde etkilenen Kırıkhan ilçesinde, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalarda sorumluluğu bulunan kişi ve kişiler ile yine deprem sonrasında gerçekleşen yağma ve hırsızlık suçları çerçevesinde Başsavcılığımız bünyesinde kurulan Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları nezaretinde soruşturma işlemlerine başlanıldı.

Bu çerçevede, oluşturulan bilirkişi heyetleriyle enkazlar incelenmekte olup, 12 enkazın incelenmesi tamamlandı.

Devam eden soruşturmada ilçemizde ölüm ve yaralanmaların gerçekleştiği tüm binalarda bilirkişi incelemeleri tamamlanıncaya kadar çalışmaları devam edecektir.

Yağma ve hırsızlık olaylarında ise suç şüphesiyle yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine sevk edildi 2 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Artçılar devam ediyor! İşte son depremler
Artçılar devam ediyor! İşte son depremler
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Bakan Ersoy kendi imkanlarını da seferber etti
Bakan Ersoy kendi imkanlarını da seferber etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni lideri Christodoulides
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yeni lideri Christodoulides

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.