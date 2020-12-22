HABERTURK.COM

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da dolandırıldığı iddia edilen doktorun sevgilisi olduğunu ileri süren kadın, savcı sorgusunda sevgilisinin göz rengini bilemedi. Kadın, göz rengi kahve olan doktorun göz rengini mavi olarak açıkladı.

2 BİN 500 TL OLAN SENET 92 BİN 500 TL OLDU

Trabzon’da çocuğunu 5 yıl önce özel bir etüd merkezine kaydettiren Doktor S.R., J.T. ve M.T. adlı dershane yöneticisi karı koca çiftle 2 bin 500 TL karşılığında anlaştı. S.R., 2 bin 500 TL değerindeki senede imza attı. Çocuğunu etüde gönderen S.R. aylar sonra Ankara’dan kendisini gelen 92 bin 500 TL icra tebligatı ile şok oldu. Senedin üzerinde oynama olduğu ileri süren S.R., senedin borç kısmına 9 eklemesi yapıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu. S.R.’nin suç duyurusu üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“İŞLERİ BÜYÜTMEK İÇİN BORÇ PARA İSTEDİ”

S.R.’nin şikayeti üzerine M.T. ile birlikte gözaltına alınan J.T.’nin ifadesine başvuruldu. S.T. ile arkadaş ortamında tanıştıkları ve aralarında duygusal yakınlaşma olduğunu belirten 4 çocuk annesi J.T. “Benden işlerini büyütmek için borç para istedi. Elden kendisine 100 bin TL verdim. Daha sonra bana 7 bin 500 TL ödedi. Geri kalan ödemeyi ise senet olarak yaptık. Senedi M.T. düzenledi. S.R. imza attı. Çocuğunun etüd merkezine geldiği iddiaları doğru değildir. Duygusal yakınlığa güvenerek borç para verdim” dedi.

'SEVGİLİSİNİN' GÖZ RENGİNİ YANLIŞ BİLDİ

Cumhuriyet Savcısı Cem Koray Eryılmaz, 5 Mart 2020 tarihinde ifade veren J.T.’ye sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü S.R’nin göz rengini sordu. Mavi cevabını alan Savcı, bunu üzerine S.R.’nin temin edilen fotoğraflarını inceledi ve şikayetçinin göz renginin koyu renk olduğunu tespit etti. Senetler üzerinde yapılan incelemede ise rakamlar üzerinde sıvı teması olduğu için yazının kime ait olduğunun tespit edilemediği ortaya çıktı.

KARI KOCAYA İKİ SUÇTAN HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Cem Koray Eryılmaz, J.T. ve M.T. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan hazırladığı iddianameyi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianamede, müştekinin fiziksel özelliklerini bilmeyen şüphelinin müştekiye 100 bin TL olan büyük bir parayı borç vermesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten Savcı Eryılmaz, şüphelini 100 bin TL değerindeki senedin fotokopisini aldıklarını belirtmesine rağmen ibraz edemediğine yer verdi.

Savcı her bir sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası istedi. Savcı ayrıca iki şüphelini resmi belgede sahtecilik suçundan da iki yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına talep etti. Dava ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlandı. Bu arada R.Y., N.A., G.B., Ç.A., S.M.E. ve R.Y. aynı eylemi kendilerine gerçekleştirdiğini iddia ettikleri J.T. ve M.T. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yapılan suç duyularıyla ilgili soruşturmaların sürdüğü belirtildi.