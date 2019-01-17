Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Kürşat Yılmaz getirildi. Bazı sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme Başkanı, celse arasında bir kısım sanıkların yargılamanın yenilenmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini tutanağa geçirdi.





“FETÖ'NÜN İLK MAĞDURLARINDANIM”

Sanık Kürşat Yılmaz, mahkemeden söz alarak “Fetullahçı Terör Örgütü’nün ilk mağdurlarındanım. Avukatım 17-25 Aralık kumpaslarından sonra Adalet Bakanlığı'nda bulunduğu esnada yanında diğer görevliler benim FETÖ'nün ilk mağduru olduğumu belirtmişlerdir. Ben gerçekten suçsuzum. 15 yıldır içerdeyim" dedi.



“YARGILANMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRİN”



Kürşat Yılmaz'ın avukatı ise müvekkilinin FETÖ'nün mağduru olduğunu belirterek, "Gerek ilk derece mahkemesi gerekse Yargıtay safhasındaki hükme iştirak eden yargı mensupları şu an FETÖ kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli veya sanık olarak yargılanmaktadır. Kamuoyunda bilinen Hrant Dink ve Danıştay olayları kendisine teklif edilmiştir. FETÖ'nün kumpasına maruz kaldığı aşikardır. Yargılanmanın yenilenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.



KÜRŞAT YILMAZ'IN 30 YIL HAPSİ İSTENDİ



Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma savcısı ayrıca 10 sanığın da "Nitelikli yağma, Yağmaya teşebbüs, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan 1.5 yıldan 41 yıla kadar değişen miktarlarda hapis cezalarına çarptırılmasını istedi.



ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDU



Savcı, aralarında İbrahim Tatlıses, Alişan Serkan Tektaş'ın da bulunduğu 8 sanığın da "Suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.



“O DÖNEMDEKİ KANUNA GÖRE SORUMLU TUTULAMAZLAR”



Savcı mütalaasında, bazı suçlarla ilgili olarak iddianamede örgüt yöneticiliği nedeniyle sorumlu tutulan aralarında Kürşat Yılmaz'ın da bulunduğu bir kısım sanıkların suçun işlendiği tarihteki ceza kanununa göre sorumlu tutulamayacağını belirterek bu suçlardan dolayı beraatlerine karar verilmesini de talep etti. Duruşma sanıklar ve avukatlarının verilen mütalaaya karşı görüşlerini hazırlamaları için ertelendi.