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Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada, savcı görüşünü açıkladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanıklardan Eren Keskin ve Necmiye Alpay katıldı.

Serdar Kulaksız’ın haberine göre, duruşma savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Sanıklardan yazar Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya’nın “Örgüt propagandası yapmak” suçundan 9 yıl 4 ay’a kadar hapsi istendi. Sanıklardan Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı’ya terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Mahkeme Yazar Dilbilimci Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un ise beraatlarına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, savunmaları alınamayan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının da ayrılmasını talep etti. Mahkeme sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak üzere duruşmayı erteledi.