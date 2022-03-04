Savaştan kaçan rahip Türkiye'de ailesine kavuştu

Kiev'de kilisede rahip olarak görev yapan 3 çocuk babası Viacheslav Shegai, ülkesinin Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle 14 Şubat'ta Ukrayna'nın Slovakya ve Macaristan sınıra yakın noktadaki Uzhhorod şehrine taşındı. Bir süre burada kalan aile Rusya'nın saldırıya geçmesi üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Rahip Shegai, 24 Şubat'ta, 7 aylık hamile eşi Valeria (35) ve kızı Emma'yı uçakla Budapeşte'den daha önce 3 kez tatil yaptıkları Aydın´ın Kuşadası ilçesine gönderdi. Ardından, kendisi de oğulları Mark (6) ve Edward (8) ile kara yoluyla Kuşadası'na doğru yola çıktı. Otomobille Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat edip, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Shegai, 26 Şubat gecesi Kuşadası'na ulaştı.
'RUSYA'NIN SALDIRACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK'
Kuşadası'nda DHA'ya konuşan Viacheslav Shegai ailesiyle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ve çok iyi karşılandıklarını belirten Rahip Viacheslav Shegai, "Eşimin durumu kritik olduğu için bulduğum ilk uçak biletiyle Budapeşte'den Kuşadası'na yollamak zorunda kaldım. Ardından hemen oğullarımı yanıma alıp otomobille yola çıktım. Budapeşte'den Kuşadası'na gelene kadar yolda bir sorunla karşılaşmadım. Açıkçası Rusya'nın bu kadar ağır bir saldırıda bulunacağını hiç düşünmüyorduk. Hala yaşanan savaşın şokunu üzerimizden atmaya çalışıyoruz" dedi.
'KAYINPEDERİM KİEV'DE KALDI'
Ailesinin büyük bölümünün ve yakın akrabalarının Ukrayna'da kaldığını ifade eden Shegai, "Eşimin annesi geçen hafta Almanya'ya sığındı. Fakat kayınpederim İhor, ülkesini savunmak için Kiev'de kaldı. Sivil direniş hareketine gönüllü olarak katıldı. Kendi annem ve kız kardeşim de Ukrayna'nın batısındaki bir hastanede yaralıları tedavi etmek için çalışıyor. Rusya askeri veya sivil yerleşim yeri gözetmeksizin Ukrayna'yı her gün bombalıyor. İletişim sistemleri çalışmadığı için onlardan çok az haber alabiliyorum. Bu durum beni çok üzüyor" diye konuştu.
'ÖZGÜR OLARAK YAŞAMAK İSTİYORUZ'
Savaş bittikten sonra Ukrayna'ya döneceklerini ifade eden Rahip Viacheslav Shegai sözlerini şöyle tamamladı:
"Eşim Valeria bir erkek çocuk dünyaya getirecek. Doğum yüksek ihtimalle Kuşadası'nda olacak. Bunun için çok mutluyuz. Ukraynalılar olarak biz sadece ana vatanımızda özgür olarak yaşamak istiyoruz. Savaştan sonra ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Ukrayna'da yaşananları hiçbirimiz hak etmedik. Bize kucak açan Türkiye'deki dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca onlardan her platformda Ukrayna'nın haklılığını dile getirmelerini istiyorum."
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