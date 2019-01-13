Savaşçı bu akşam neden yok var mı? FOX TV Savaşçı yayın akışı

13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaşçı 60. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu izleyiciler tarafından şu an en sık araştırılan kelimelerden biri oldu. Savaşçı dizisi normalde her hafta Pazar günleri saat 020.00'de FOX TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Savaşçı dizisine dair detaylar...
SAVAŞÇI BU AKŞAM NEDEN YOK?
Savaşçı'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmıyor.
SAVAŞÇI 60. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Savaşçı'nın bu akşam yayınlanmayan 60. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. FOX TV kanalından henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat yeni bölümünün 27 Ocak 2019 tarihinde yayınlanması ön görülüyor. FOX TV yayın akışında Savaşçı dizisinin yeni bölüm saati belli olur olmaz haber sitemizde de yer alacaktır.
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU
Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri eğitim faaliyeti sırasında saldırıya uğramışlardır. Yüzbaşı Kağan’ın uçurumdan düşmesini son anda elini yakalayarak, engellemeye çalışan İlyas’ın gücü tükenirken, teröristler de ateş çemberini daraltırlar. Saldırının sonuçları Kutalmış Paşa, Albay Kopuz, Kılıç Timi ve Türk Dünyası’nın askerlerini derinden sarsarken, hayalini kurdukları Türk Birliği’nin de geleceğini etkileyecektir.
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