Savaşçı 80. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Savaşçı'da Karargahtan Astsubay Demir Döğer’le ilgili gelen son bilgi, Kılıç Timi’ne büyük şok yaşattı. Ancak Yüzbaşı Kağan’ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus’u hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya getirdi. Bu arada Seyfi’nin Markus’la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus’u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye soktu. Savaşçı 81. yeni bölüm fargmanı ve 80. son bölümden detaylar haberimizde.

SAVAŞÇI 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 80. SON BÖLÜM

Karargahtan Astsubay Demir Döğer’le ilgili gelen son bilgi, Kılıç Timi’nin büyük şok yaşamasına sebep olurken, Markus, kalabalık bir terörist grupla saldırıya geçer. Ağır kuşatma altında kalan Kılıç Timi, saldırıya korkusuzca karşı koysa da, umutlar gittikçe tükenir. Ancak Yüzbaşı Kağan’ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus’u hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya getirecektir...

Bu arada Seyfi’nin Markus’la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus’u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye sokmuştur...