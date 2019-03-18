Savaşçı 67. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Savaşçı dizisinin son bölümünde, Çiğdem Teğmen küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken atılan bir roket bulundukları yere isabet etmişti. Patlamanın ardından Çiğdem ve hayatını riske attığı çocuğun kurtulup kurtulamadığı merak etmişti. Yeni bölümde ise Çiğdem Teğmen'in kurtulduğunu gördük. Öte yandan, Çiğdem Teğmen, Kürşat Kınık ile ilgi kendisiyle görüşmeyeye geldiğini söylenen beklenmedik misafiri büyük bir şok yaşamasına sebep oluyor.

SAVAŞÇI 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 68. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kırlangıç Paşa tüm çabalarının sonucunda iki oğlunu da kahvaltı masasında görmekten çok mutludur. Artık iki oğlunu bir araya getirdiği için ölse de gözü açık gitmeyeceğini söyler.Kopuz Albay ve kardeşi Murat bunun için ona teşekkür eder.