"Savaş suçlusu" eski Sırp siyasetçi Momcilo Krajisnik Kovid-19'dan öldü

AA

Banja Luka şehrindeki Sırp Cumhuriyeti Üniversite Kliniğinden (UKC RS) yapılan yazılı açıklamada, Krajisnik'in Kovid-19 sonucu bu sabah saat 06.00 sularında öldüğü bildirildi.

Krajisnik, ağustos ayı sonunda Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine solunum cihazına bağlanmıştı.

- Momcilo Krajisnik kimdir?

Saraybosna'da 1945'te doğan Krajisnik, genel başkanlığını savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in yaptığı Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucularından ve yöneticilerinden biriydi.

Bosna Hersek içindeki Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisinin ilk başkanı olan Krajisnik, işlediği savaş suçları nedeniyle 2000'de Bosna Hersek'te gözaltına alınarak yargılanmak üzere Lahey'e nakledilmişti.

Krajisnik, 2006'da Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) cinayet, siyasi, etnik ve dini sebeplerle insanları sürgüne göndermek, sınır dışı etmek ve insanlığa karşı suç işlemek gibi savaş suçlarından 27 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cezası, 2009'da açıklanan temyiz kararında 20 yıla düşürülen Krajisnik, 2009'da nakledildiği İngiltere'de cezasının üçte ikisini çekmesinin ardından 2013'te serbest kalmıştı.