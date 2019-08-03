Savaş Gemisi oyuncuları kimler? Savaş Gemisi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve bilim kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı şarkıcı Rihanna yer alıyor. İşte Savaş Gemisi filminin detayları...

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner, Duncan Henderson ve Rihanna yer alıyor.