AA

İzmir'in Konak ilçesinde işlek caddelerden İkiçeşmelik'te evler ve iş merkezlerinin arasındaki alanda kazıları süren Smyrna Agorası'ndan çıkarılan eserler, kent tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

AA'nın haberine göre kazıların yıl boyu devam ettiği bölgede bulunan eserler de restorasyon ve konservasyon süreçlerinin ardından tarih ve sanat meraklılarının beğenisine sunuluyor.

Son olarak geçen yıl tiyatro kazıları sırasında bulunan ve ülke genelindeki kazılardan elde edilen en önemli buluntular arasına giren Satyros kabartmasının da restorasyon süreci tamamlandı.

Satyros kabartması ve antik kentten çıkarılan kadın ve bebek başı heykelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Arkeoloji Müzesi ve Smyrna Antik Kenti iş birliğiyle 1 Temmuz'dan itibaren sergilenecek.

Müze Müdürü Hünkar Keser, İzmir'deki kazı başkanlarıyla çalışma yaptıklarını, kazılardan çıkan eserlerin sergilenmesine yönelik karar aldıklarını söyledi.

Çalışmaya Smyrna Antik Kenti buluntularıyla başladıklarını belirten Keser, sergiyi diğer kazılardan elde edilen buluntularla büyüteceklerini ifade etti.

KAZILARDA BULUNAN İLK VE SON ESER YAN YANA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Smyrna Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy da sergide yerini alan 3 tarihi eserin de Roma döneminden günümüze kaldığını bildirdi.

Bölgede, geçmişte bir heykel okulu olduğunu düşündüklerini anlatan Ersoy, "İzmir'in tarihteki en parlak dönemlerinden birisi olan milattan sonra 2. yüzyıla ait eserleri sergileyeceğiz. İlk kez sergiye çıkıyorlar. 14 yıllık kazı periyodu içinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacaklar" diye konuştu.

Ersoy, Smyrna Anti Kenti'nde buldukları ilk heykel olan kadın başı ile 2020 yılında çıkardıkları Satyros kabartmasının yan yana sergileneceğini dile getirdi.

HEYKELLERİN ÖZELLİKLERİ

Çalışmaları süren kazılarla günümüz insanının buluşturulmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ersoy, kazıda görev alan personel için de müzelerdeki sergilerin motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Ersoy, sergideki kadın başı heykelinin "İzmir'deki atölyede yapılan heykellerin en üst seviyedeki örneklerinden biri olduğunu" söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesince Smyrna Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda binlerce yıl öncesine ait eserlerin gün yüzüne çıktığını hatırlatan Ersoy, Satyros kabartmasının da en önemli buluntulardan biri olduğunu vurguladı.

Satyros'un, tiyatroların koruyucu tanrısı olarak bilinen Dionysos'a ilişkin ritüellerde tasvir edildiğini anlatan Ersoy, "Satyros kabartmasını sahne kazıları sırasında bulmuştuk. Taşoz Adası'ndan getirilen ve Anadolu topraklarında yontulan bu kabartma Ege'nin iki yakasını birleştiren tarihi öneme sahip" dedi.

Akın Ersoy, "Smyrna'dan bir grup heykel ve kabartma" adını taşıyan sergideki yaklaşık 2 bin yıllık bebek başı heykelinin de "geleceği" simgelediğini sözlerine ekledi.