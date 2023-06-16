Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sattığı bilgisayarı göndermedi, hapis cezası verildi

Sattığı bilgisayarı göndermeyen kişiye hapis cezası aldı

Samsun'da bir kişi, internetten satış ilanı verdiği bilgisayarı parasını almasına rağmen göndermeyince mahkemelik oldu. Hakkında dava açılan kişi, mahkemece "dolandırıcılık" suçundan hapis cezası aldı

Giriş: 16.06.2023 - 18:25 | Güncelleme: ABONE OL
Sattığı bilgisayarı göndermedi, hapis cezası verildi
İHA

Samsun'da ikamet eden Ahmet D., internetteki bilgisayar satış ilanını görüp satıcı Şahin Ç. ile irtibata geçerek 5 bin 900 liraya anlaştı.

Ahmet D., bilgisayarın 3 bin lirasını gönderdi ve geri kalan 2 bin 900 lirayı da bilgisayarı teslim alınca göndereceğini söyledi. Ancak Ahmet D. parayı göndermesine rağmen bilgisayar kendisine gönderilmeyince Şahin Ç. ile telefonla irtibata geçmek istedi ama kendisine ulaşamadı.

İnternet ortamındaki ilanın da kaldırıldığını gören Ahmet D. savcılığa şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Şahin Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Şahin Ç. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Yol kenarında cansız beden bulundu
Yol kenarında cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.