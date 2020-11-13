SATSO Başkanı Altuğ: "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması iş dünyasını rahatlatacak"

AA

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu yapılandırmanın iş dünyasını rahatlatacağını bildiren Altuğ, şunları ifade etti:

"İş dünyamız salgın sürecinde elini taşın altına koymaktan çekinmedi. Faaliyetlerini devam ettirmeye, istihdamı korumaya ve üretimi sürdürmeye çalışarak normalleşme sürecinde yakalanan ve sürekli yükselen ekonomik tablonun mimarı oldu. Yapılandırmayla yükselen grafiğin devamı sağlanacak ve toparlanma sürecektir."

Altuğ, kanunda yer alan alacak kapsamının genişliği, uzun vadeler, faiz oranlarındaki indirimler gibi birçok unsurun iş dünyasının ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Kamu alacakları başta olmak üzere birçok alandaki borçları da kapsayan bu yapılandırma kanunu, iş dünyamızın sırtındaki yükü hafifletecektir. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte iş dünyasının aldığı sorumluluk bu desteklerle pozitif yönde karşılığını bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birliklerine olan gecikmiş aidat borçlarının da yapılandırmaya girdiğine dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde ekonomik durum nedeniyle bazı ödemeler aksamış olabilir. Bu aksama ve devlete olan borcu nedeniyle sanayicimiz, yatırımcımız, tacir ve esnafımız mağduriyet yaşamaktaydı. Bu borçların yapılandırılmasıyla bunun önüne geçilmiş olacak. Ayrıca daralan ekonomiyi canlandıracak, herkese derin bir nefes aldıracaktır. "