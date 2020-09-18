Satrancın iki ustası Ayazma'da buluşuyor

AA

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi Satranç Spor Kulübü Derneğinin, satranç farkındalığının artırılması ve yaygınlaştırması amacıyla organize edeceği etkinlikte usta sporcular, satrançseverlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uygun şekilde düzenlenecek söyleşide buluşacak.

İki ustanın simultane gösteri maçı yapacağı etkinlikte, ilçenin kültürel varlığı ve turistik değerlerine dikkat çekilmesi ve Kaz Dağları Ayazma Milli Parkı’nın tanıtılması da amaçlanıyor.