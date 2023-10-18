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        Haberler Gündem SATIŞTA! ŞOK 18 Ekim 2023 kataloğu: 1000 üründe fırsat var! Bu hafta yeni ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünleri

        ŞOK 18 Ekim 2023 kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK market aktüel indirimli ürünler listesi

        ŞOK market aktüel kataloğu ile bu haftaki indirimli ürünlerin fiyat listesi belli oldu. ŞOK'ta Ekim ayı boyunca toplam 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarına yeni ürünler eklendi. ŞOK 18 Ekim 2023 kataloğunda; küçük ev aletleri ile mobilya ürünleri ön plana çıkıyor. ŞOK'ta bu hafta çarşamba günü raflardaki yerini alacak ürünleri bir araya getirdik. İşte, 18 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:38
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        • 1

          ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca ürün indirime giriyor. Peki, 18-24 Ekim 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

          ŞOK 18 EKİM 2023 KATALOĞU

          Bernardo Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı - 499 TL

          Esse 5 Parça Servis Seti - 449 TL

          Bernardo 4'lü Kahve Takımı - 219 TL

          Paşabahçe Kare Tepsi - 79,95 TL

          Paşabahçe Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı - 119 TL

          Arzum Teablend Çay Makinesi - 999 TL

          Aynalı Tepsi - 199 TL

        • 2

          Çift Kişilik Fitilli Yorgan - 699 TL

          Çift Kişilik Fitilli Battaniye - 399 TL

          Kadın Pijama Takımı Düğmeli - 319 TL

          Kadın Fitlli Sabahlık Şal Yaka - 299 TL

          Dokuma Halı - 799 TL

          Ruum Store Çok Amaçlı Dolap 5 Raflı, 6 Bölmeli - 999 TL

          Organize - 199 TL

        • 3

          Egem Un 1 kg - 10,95 TL

          Tat Mayonez - 24,95 TL

          Pınar Az Yağlı Süzme Peynir - 40,75 TL

          Maret V. Boncuk Dana Kangal Sucuk - 109 TL

          Amigo Kabuklu Ceviz - 26,75 TL

          Duru Diamonds Güzellik Sabunu - 45 TL

          Mon Amour Meyveli Dudak Bakım Yağı - 35,90 TL

        • 4

          Sek Tereyağı - 50,75 TL

          Superfresh Pizza King - 77,90 TL

          Superfresh Ton Balığı - 82,10 TL

          Hotline Enerji İçeceği - 15 TL

          Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm - 83,50 TL

          Cif Krem Amonyak&Limon 2’li Paket+2’li Sünger - 71,90 TL

        • 5

          Omo Active Oxygen Toz Deterjanı - 219 TL

          Tursil Sıvı Deterjan Leylak Bahçesi - 85,20 TL

          Finish Quantum Tablet - 299,90 TL

          Finish Tuz - 44 TL

          Neutrogena Bakım Kremi - 42,60 TL

          Doğadan Form Kiraz Saplı - 22,75 TL

          Barilla Makarna - 19,95 TL

        • 6

          İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir - 114 TL

          Ünal Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Peyniri - 134 TL

          Dr. Oetker Sade Krem Şanti - 34,80 TL

          Ülker Dankek Tart Kek Çilekli - 22 TL

          Ülker Altınbaşak Tahıl Cipsi Yoğurtlu - 8 TL

          Bingo Soft Konsantre - 66,80 TL

        • 7

          Tefal Toast Expert Gri 1800 W Tost Makinesi - 2299 TL

          Tefal Powelix Activflow Pro Gümüş Blender Seti - 2999 TL

          Tefal Principio Filtre Kahve Makinesi - 1199 TL

          Bosch KDN55NWF1N Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı - 17499 TL

          Bosch WAN24200TR 9 Kg Çamaşır Makinesi - 14699 TL

        • 8

          Vega Tek Kapaklı Dolap Victoria Ceviz - 829 TL

          Norm Geniş Kitaplık Victoria Ceviz - 829 TL

          Legon TV Ünitesi Victoria Ceviz - 799 TL

          Dia TV Üst Raf Victoria Ceviz - 349 TL

        • 9
        • 10
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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