Satışlar yüzde 135 arttı

AA

Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, salgın döneminde kamp malzemeleri ve bahçe mobilyalarına ilginin arttığını belirterek, "Yaz ve sonbahar dönemlerinde kamp sandalyesi, bahçe mobilyası grubunda oldukça yüksek bir talep ile karşılaştık. Kamp gruplarında yüzde 135 gibi bir büyüme gerçekleşti. Bahçe mobilyası ürün gruplarında ise büyüme oranı yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşti." dedi.

Kılıçoğlu, AA muhabirinin salgın döneminde tüketici davranışları ve Koçtaş'ın ürettiği yeniliklere ilişkin sorularını yanıtladı.

Aşı tedariki ve aşılanan kişi sayısının artmasının hem Koçtaş’a hem de sektöre olumlu yansıdığını belirten Kılıçoğlu, "Gerek cadde mağazalarımız gerekse AVM mağazalarımızda trafiğin artığını söylemek mümkün. Koçtaş olarak, sektörümüze de referans oluşturan sıfır tolerans ilkeleri ile sürecin en başından beri, hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını korumak için en üst düzeyde çaba harcıyoruz. Aşılanma oranının artmasına rağmen tedbirleri asla elden bırakmıyor ve ilk günkü hassasiyet ve titizliğimizle bu ilkeleri mağazalarımızda uygulamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

2018 yılında açtıkları Ar-Ge merkezi ile birçok projeyi tasarlayıp hayata geçirdiklerini anımsatan Kılıçoğlu, "Mağaza içerisinde mobil satış ve hızlı teslimat yapan, satış danışmanlarının kullandığı bir platform olan MİSS (Mağaza İçi Satış Sistemleri) önemli projelerimizden biri. Koçtaş’ın ustaya ihtiyacı olanlar ile ustaları bir araya getirdiği ücretsiz bir platform olan Ustabilir, Ar-Ge merkezimizde hayata geçirdiğimiz bir diğer önemli proje. Yakın zamanda web sitesini de devreye aldığımız Ustabilir’e şu ana kadar 25 bin usta kayıt oldu. Ustabilir mobil uygulamasının indirme sayısı ise 371 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin ekonomik kaygılarının ve borçlanma seviyelerinin arttığı bir dönem geçirdiklerini anımsatan Kılıçoğlu şunları söyledi:

"Tüketiciler bu dönemde daha çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Özellikle son bir yıldır marka sadakatinin azaldığını ve özel markalı (private label) ürünlere bir yönelme olduğunu, önümüzdeki süreçte bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyoruz. Bizim de bu alanda bir girişimimiz söz konusu. Private label ürünlerimizi “Koçtaş Basic” adıyla çeşitli kategorilerde hayata geçirmeye başladık. Koçtaş Basic, en iyi markaları en uygun fiyatlarla müşterimize sunma stratejimizin bir sonucu. Değişen satın alma güçlerine göre herkesin evini güzelleştirme stratejimize yönelik bir adım, bir yatırım kararı. Tüketicilerin yerli marka tercih etme oranında da bir artış söz konusu. Düzenli aralıklarla yaptığımız Marka Sağlığı araştırması neticesinde, yapı market/ev geliştirme kategorisinde tüketicilerin yerli marka tercih etme oranının yüzde 67 olduğunu gördük. Pandemi öncesi dönemle kıyasladığımızda, bugün, yerli markalı ürün tercih edenlerin oranının daha da arttığını söyleyebiliriz."

EL ALETLERİNDE SATIŞLAR YÜZDE 77 ARTTI

Kılıçoğlu, ofis mobilyası, el aletleri, dış mekan ürünlerinin şu an online kanalda ve mağazalarda en çok tercih edilen ürün grupları olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satın alma oranları ev gereçlerinde yüzde 17, dekorasyon ürünlerinde yüzde 25, aydınlatmada yüzde 22, el aletlerinde ise yüzde 77 arttı. El aletleri kategorisi satışlarındaki hareketten evde tamirat işlerinin arttığını söyleyebiliriz. Bu ürünler arasında akülü vidalama, matkap, tornavida, merdiven öne çıkıyor.

Evler ofis ve okullara dönüşünce ofis mobilyalarında kayda değer büyümeler elde ettik. Bu ürün gruplarında yüzde 45 oranında geçen seneye göre bir büyüme gerçekleşti. Proje bazlı banyo, mutfak gibi kategorilerimiz bu süreçte öne çıktı. Bu ürün gruplarında yüzde 40 oranında yükseliş oldu.

Özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde kamp sandalyesi, bahçe mobilyası grubunda oldukça yüksek bir talep ile karşılaştık. Kamp gruplarında yüzde 135 gibi bir büyüme gerçekleşti. Bahçe mobilyası ürün gruplarında ise büyüme oranı yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşti. Hijyen ürünlerinde de ciddi bir artış gözlemledik. Bu kategoride satışlarımız yüzde 60 oranında yükseldi."

Koçtaş olarak bu yılı dijital yatırımlara daha da hız vererek teknoloji yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kılıçoğlu, mağazalarda bulunan ve kiosk denilen hızlı sipariş ekranları aracılığıyla müşterilerin o mağazada mevcut olmayan 70 bini aşkın ürüne ulaşarak sipariş verebildiklerini kaydetti. Söz konusu siparişin de müşterinin istediği adrese ulaştırıldığını ifade eden Kılıçoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer müşterimiz bir ürünü arıyorsa mutlaka ve mutlaka Koçtaş’ta o ürünü bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Biz sadece stoklu ürünleri değil aynı zamanda direkt sevkiyatla, tedarikçilerin stok tutmadığımız ürünlerini de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Direkt sevkiyat ile yönettiğimiz hacim web satışlarımızın yüzde 35’ini oluşturuyor. Hedefimiz bu oranı daha da artırıp Türkiye’de ev geliştirme sektörünün bir numaralı pazaryeri haline gelmek. click&collect (online öde & mağazadan teslim al) uygulamamızı yaygınlaştırarak müşterilerimize ihtiyaçları olan ürünleri en hızlı şekilde ve en az maliyetle ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu an siparişlerimizin yüzde 20’den fazlası click&collect ile gerçekleşiyor. Tüm bunları mümkün kılan, oldukça ileri teknolojiyle donatılan bir çoklu kanal sistemimiz var. Türkiye’de en iyi çoklu kanal deneyimini sunan şirketlerden biriyiz."