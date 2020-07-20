Satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor - BİNGÖL

Serpmekaya köyünde besicilik yapan Selim Karabağ'ın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun ahırda satışa sunuldu.Karabağ, AA muhabirine, "Başkan" adını verdiği tosunu 21 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.Tosuna özenle, çocuğu gibi baktığını söyleyen Karabağ, şimdiye kadar iki alıcının çıktığını, birinin 19, diğerinin de 20 bin lira fiyat verdiğini belirtti.Karabağ, "Bu boğayı 1,5 senedir besliyorum, arpa veriyorum. Kurbanlık için satıyorum. 1 ton 200 kilogram geliyor. Alıcı çıkarsa satarım. Bir arkadaş 20 bin lira verdi, satmadım. 21 bin lira istiyorum." ifadelerini kullandı.Kurbanlık tosunu satın almak isteyen Cevat Çavuşoğlu ile Karabağ arasında sıkı bir pazarlık yapıldı.Çavuşoğlu'nun 19 bin liraya satın almak istediği tosun için kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sosyal mesafe kuralına göre tokalaşma yerine çubukla yapıldı.Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un hakemliğinde ikili arasında yapılan pazarlık başarısızlıkla sonuçlandı.Tosun, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni alıcısını bekliyor.- Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmaması besicileri sevindirdiBingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlama olmayacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.Üreticilerin zor şartlar altında yetiştirdiği kurbanlıklarla bayrama hazırlandığını anlatan Koç, şunları kaydetti:"Bu bayramın çifte bayramı olmasını diliyorum. Çiftçi gerçekten mağdur. Yem ve arpa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi mağduriyet yaşıyor. Kurbanlık satışlarıyla bu mağduriyetin bir nebze geçeceğine inanıyorum. İnşallah yetiştiriciler hayvanlarını satıp, mutlu şekilde evine dönecektir." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!