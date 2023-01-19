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Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor

Sivas'ta bir ahşap ustası, kenti Kayseri'ye bağlayan kara yolu kenarında yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki tepede sergilediği 1968 model klasik otomobilini satışa çıkardı

Giriş: 19.01.2023 - 23:06 | Güncelleme: ABONE OL
Satışa çıkardığı klasik otomobilini 30 metre yükseklikteki tepede sergiliyor
AA

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi 67 yaşındaki Kemalettin Namoğlu, Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisindeki 10 dönümlük arazisinde yaklaşık 7 yıldır ahşap ustalığı yapıyor.

Burada ahşaptan yaptığı çocuk evleri, kamelyalar ve yemek masalarını sergileyen Namoğlu, son olarak araçlarıyla yoldan geçen sürücülerin ve yolcuların dikkatini çekmek için 1968 model sarı renkteki klasik otomobilini, arazisinin de içinde bulunduğu yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki tepede satışa çıkardı.

Ahşap minyatür değirmen üzerinde tepede konumlandırılan "vosvos" otomobil, kara yolundan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Namoğlu, AA muhabirine, çocuklarıyla yıllarca kullandığı otomobilini birçok aksamı bozulduktan sonra satmaya karar verdiğini belirtti.

Otomobili sayesinde ahşap evlerine de ilginin arttığını vurgulayan Namoğlu, "Aracımı satmaya kıyamadım ama tamiri çoğaldı, bakımları da artmaya başlayınca başka bir yol kalmadı. Gücümüz yetmediği için motorunu söktük insan gücüyle iskele kurarak buraya kaldırdık. İsteyene de 25 bin lira karşılığında satacağım. Bu daha çok reklam amaçlı veya hobi amaçlı kullanmak isteyenlere uygun. İş yerlerinin üstüne, yanına, önüne veya içine koyabilirler." dedi.

Aracı sergilediği yerin kara yolundan yaklaşık 30 metre yukarıda olduğuna dikkati çeken Namoğlu, "Yoldan geçenler, 'Bu niye burada, niye yukarı çıkardınız?' diye soruyorlar. Çocukların da büyüklerin de ilgisini çekiyor. Sırf aracı görmek için burada mola verenler var." diye konuştu.

Aracıyla kara yolunda Kayseri istikametine doğru seyrederken sergilenen otomobili gören çocuğunun isteği üzerine bölgede mola verdiğini dile getiren Seyhan Karakoç da "Çocuğumun ilgisini çekti. Aracı buraya nasıl koydular diye merak etti. O yüzden burada durduk. Çok da güzel mekan yapmışlar. Dikkat çekici bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

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