Satış sonrası sektöründe büyüme beklentisi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, 2021 yılını değerlendirirken sektörün 2022 beklentilerini de açıkladı.
Pandeminin birçok sektörde olduğu gibi otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe de çok sayıda alışkanlığı değiştirdiğini ifade eden Özalp, "Süreçlerde ve iş modellerinde çeşitli sorgulamalar yarattı. Örneğin, dijitalleşmenin gidişatı öngörülerin çok üzerinde hız kazandı. Önümüzdeki süreç çeşitli riskler de barındırıyor. Vergilendirmeler ve kurlardan dolayı, sıfır araçlardan ikinci ele olan bir ilgi var. Bu da sektörümüz için ciddi bir fırsat haline geliyor. Ancak, yine pandemi ve vergilendirmelere bağlı olarak ithalat ve gümrüklerde yaşanan sıkıntılar, ihtiyaç olan parçalarda bulunabilirlik riskine yol açmaya devam edecek" dedi.
Pandemi sürecinde sektörde yaşanan gelişmeleri mercek altına almak adına periyodik olarak sektörel değerlendirme anketleri düzenlediklerini hatırlatan Özalp, bu anketlerin sonuçlarına göre sektörün istihdam ve yatırım durumunu anlattı.
Özalp, "En son yapılan 3'üncü çeyrek sektörel değerlendirme anketinde, sektörün istihdam politikaları da ele alındı. Bu kapsamda istihdam ile ilgili soruya üye katılımcıların yüzde 54.1’i 'arttı', yüzde 40.5’i 'değişiklik yok', yüzde 5.4’ü de 'azaldı' yanıtını verdi. Yine aynı ankette, yatırım planları da mercek altına alındı. Yılın son çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üye oranının yüzde 39.2 olduğu ortaya çıktı. 2022’de de benzer şekilde bir tablo olacağı öngörülüyor" dedi.
'SEKTÖR PANDEMİDE BÜYÜDÜ'
Otomotiv satış sonrası sektörünün pandemi bilançosu hakkında da bilgi veren OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, "Sektörümüzün iki ana kolundan biri olan üreticilerde 2019’a göre 2020’de TL bazlı yüzde 30’a yakın, dağıtıcılarda ise yüzde 25’e yakın bir büyüme gözlemlendi. Böylesi olağandışı koşullarda ortaya çıkan bu rakamlar son derece umut vericiydi. Geldiğimiz noktada ise geçen seneye göre satışlarımızı artırdığımızı özellikle belirtmek isterim. Talepler ve satışlar daha da yüksek beklentilerle devam ediyor. Bu veriler ışığında sektörümüzün 2022 yılında enflasyon oranının üstünde bir büyüme gerçekleştireceğini söylememiz yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.
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