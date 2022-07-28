Satırlı hırsızı toz bezi ile kovaladı

Olay, Deventer'in Deltaplein bölgesindeki bir fırında meydana geldi. Polis, bu sabahki soygun hakkında daha fazla bilgi verebilecek iki önemli tanık arıyor. Kontrol odasına rapor geldiğinde, görevliler hemen oraya gitti. Diezerstraat üzerinden geldiler ve buraya, şüpheliyi daha fazla görmüş olabilecek bir tanık yaklaştı.
Deltaplein'deki fırına soygun için giren hırsız kasaya gelerek para çalmaya çalıştı. Hırsızın geldiği sırada tozları alan Konyalı Latife Peker satırlı hırsıza karşı toz bezi ve temizlik şişesi ile mücadele etti. Soygun girişimi dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Neye uğradığını şaşıran hırsız, müşteri müşterinin gelmesiyle olay yerinden kaçtı. Polis ise şüphelinin arandığını ve saldırı sırasında üzerinde siyah bir yün kazak, pantolon ve siyah ayakkabılar olduğunu açıkladı. Açıklamada "Bu sabah 07.15 ile 07:30 arasında Deventer'deki Deltaplein'deki bu fırında mıydınız? Sizinle iletişime geçmek istiyoruz! Eğer suça ve şüpheliye dair bir bilginiz varsa lütfen polis ekipleri ile temasa geçin" ifadeleri kullanıldı.
"ELİNDE SATIR OLDUĞUNU İLK FARK ETMEDİM"
Hollandalı haber sitesi ADnl'e konuşan Peker "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi." dedi.
Hollanda basını ise Konyalı Latife Peker'i 'cesur anne' başlığı ile gündemine taşıdı.
* Haberin görseli Deventer Polisi'nin sayfasından ve 112 IJsselland adlı YouTube hesabından alınmıştır.
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