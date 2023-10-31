Satın almak yerine kendi gelinliğini dikmeyi tercih eden gelinler harika modellerle herkesi büyülüyor
Evlilik, hayatın büyük dönüm noktalarından bir tanesidir ve birçok kişi bu süreçte fazla harcama yapabilir özellikle bir gelinliğe. Ancak bazı internet kullanıcıları gelinliklerini bizzat dikerek herkesin hayran olacağı modellere imza attı.
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“Gelinliğimi kendim ördüm! 21 gün, 121 saat, 79 binden fazla dikiş."
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"Gelinliğimi ördüm."
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"Hiçbir elbiseye 'evet' anımı yaşamadım. Gelinliğimi kendim yaptım!"
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"İşte biten gelinliğim!"
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"Elbisemi sıfırdan diktim ama bir şeyin eksik olduğunu hissediyorum…"
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"Gelinliğimi kendim hazırladım."
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"Gelinliğimi kendim yaptım ve size göstermek istiyorum!"
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"Gelinliğimi ördüm!"
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"Gelinliğimi ve nedime kıyafetlerini kendim hazırladım."
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"Birkaç yıl öncesine ait olmasına rağmen sonunda bunu yayınlamaya karar verdim. Hem elbisenin yapımı hem de büyük gün için harika anılar. "
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"Kendi gelinliğimi yapıyorum... Hâlâ kenarlara ve küçük ayarlamalara ihtiyacım var."
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"Her ne kadar sade bir belediye binası düğünü yapmış olsak da, kendi gelinliğimi kendim yaptım!"
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"Galia Lahav Fabiana gelinliğinin kendi versiyonunu yaptım!"
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"Desen yaklaşık 12 dolardı, dev bir iplik yumağı yaklaşık 15 dolardı, alttaki slip ise yaklaşık 35 dolarla en pahalı kısımdı. Kemer sadece birkaç metrelik mor saten kurdeleden oluşuyor (bu kurdele aynı zamanda buketim için çiçek yapmak için de kullanıldı)."
Kaynak: Reddit