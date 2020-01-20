20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corporate Change Academy'nin (CCA) düzenlediği ‘Otomotivin Dünü, Bugünü, Geleceği’ toplantısı gerçekleşti.
Toplantının konuşmacıları TOSB Yönetim Kurulu Üyesi, Farplas CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi, CCA Onur Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ile Norm/İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Fark Holding Danışma Kurulu Üyesi, CCA Değişim Mimarı Zafer Uran Zaman oldu.
Türkiye’nin dünya otomotiv pazarından yüzde 1.5 pay aldığını ifade eden Farplas CEO’su Ömer Burhanoğlu, yerli otomobil üretimi ile ilgili kararı zamanında ve yerinde bulduklarını söyledi.
Günümüzde otomobil üretmenin zor olmadığını, yapısal değişiklikler sebebiyle işlemin basitleştiğini dile getiren Burhanoğlu, "Artık araç yapmak çok zor bir şey değil. Bir araçtaki 200 ana aksam 20’ye, 2000 bin parça ise 200’e düşmüş durumda. Yani komponentler azaldı, işlem basitleşti. Tüm bu işlemleri daha az sayıda firma ile bunu yapmak mümkün. Yerli otomobil üretmek ile ilgili bir problem yok. Doğru iş modeliyle başarılabilir. Esas burada önemli olan bir sonraki aracı yapmak. Çünkü ilk aracı yaptığımızda yeterince satıp, satış ağını geliştiremezsek bu iş prototip olarak kalır" dedi.
Mobil yaşamdaki gelişmelerin kısa vadede otomotiv sektöründe de yaşanacağını dile getiren Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektörünün bağlantılı araçlar sebebiyle kartopu gibi büyüyeceğini ve dev bir endüstriye dönüşeceğini vurguladı.
Burhanoğlu, "Artık işbirliği yapmadan bir şey üretme şansınız yok. Elektronik, yazılım gibi çok farklı sektörler de otomotiv sektörüne dahil oldu" diye konuştu.
Ömer Burhanoğlu'nun CEO'su olduğu Farplas, yerli otomobil için ön konsol ve kokpit parçaları ürettiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
'BİRLEŞME AYNI ZAMANDA HANTALLAŞMADIR'
Dünya’da önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknolojinin çok farklı bir boyuta ulaşacağını ifade eden Nor /İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Uran Zaman ise otomobillerin uçacağını öne sürdü.
Bu gelişmeyle birlikte navigasyon sisteminin daha da önem kazanacağını dile getiren Zaman, “Toyota Fuji Dağı’nın eteklerinde büyük bir şehir kuruyor. Buradaki otomobiller, yollar tamamıyla full otomasyon. Türkiye olarak çok şanslıyız. Politikadan bağımsız olarak konuyu değerlendirebilirsek pozitif gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum" dedi.
Yine önümüzdeki süreçte birçok üreticinin yok olacağını ya da birleşeceğini dile getiren Zafer Uran Zaman, “Birleşmenin aynı zamanda hantallaşma olduğunu da unutmamak lazım" diye konuştu.
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