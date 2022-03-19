Satellite 2022'ye Türkiye çıkarması

AA

Türkiye, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022'ye Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türksat ve Profen firmalarıyla iştirak edecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2022, 22-24 Mart 2022 tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek.

Türkiye'den fuara katılacak TUSAŞ, Türksat ve Profen, geliştirdikleri çözümlerle trilyon dolar büyüklüğündeki sektörden daha büyük pay almayı hedefliyor.

TUSAŞ KABİLİYETLERİNİ SERGİLEYECEK

TUSAŞ, "Türkiye'nin Yerli Milli İlk Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6A"dan edindiği kabiliyetleri fuarda uluslararası katılımcıların beğenisine sunacak. TUSAŞ, iştiraki olan GSATCOM ile 2019'da geliştirmeye başladığı yüksek çıkış gücüne sahip, tümüyle elektrikli yeni nesil haberleşme uydu ailesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Satellite 2022'nin dünya genelinde bu sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkenin bu alanda geldiği son durumu dünya kamuoyuna aktarmak için önemli bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Bu alanda ilk ihracatı 2021 yılı içinde gerçekleştirdik. Ülkemiz artık havacılık ve uzay alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri ve daha yeni başladık. Uzay alanında gerçekleştireceğimiz daha çok projelerimiz var. Tam bağımsız havacılık ve uzay ekosistemi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TURKSAT 5B DÜNYAYA AÇILIYOR

Türksat, fuarda hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve şirket tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON, TerrON ve AerON ve taşınabilir Manpack çözümü MicrON ile yerini alacak.

Türksat, geçen yıl hizmete giren 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve bu yıl yaz aylarında hizmete girecek Türksat 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek. Şirket, özellikle yerli ve milli ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimle ülke dışında gerçekleştireceği yeni projelerle sınırları aşmayı planlıyor.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da Türksat'ın MENA ve Orta Doğu bölgesinde satcom çözümleri için en güçlü ve güvenilir sağlayıcı olduğuna dikkati çekerek, "Haberleşme uydusu Türksat 5B ile hem verilen hizmetler hem de uçtan uca iş modelleri artacak. Satellite 2022, bu kapsamda artan kapasitemizi ve gücümüzü sektörün önde gelenlerine ve kamuoyuna aktarmamız açısından büyük öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

PROFEN YENİ NESİL ANTEN ÇÖZÜMLERİ İLE FUARDA

Profen de ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek, milli imkanlarla geliştirilen sabit ve mobil X/Y ve Az/El anten sistemleri ile sabit ve mobil telemetri yer istasyonu çözümlerini sergileyecek.

Uydu yer istasyonları ve veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan "Visionic" ürününün en yeni sürümüne de fuarda yer verecek Profen, PTA serisi taşınabilir antenler ve gerçek zamanlı spektrum analizörü "Nspector" ürünlerini de katılımcıların beğenisine sunacak.

Profen Üst Yöneticisi Önder Havuzlu da şunları kaydetti:

"Tasarımından üretimine ve Ar-Ge süreçlerine kadar tamamen yerli mühendislikle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle dünyayla rekabet edebilir bir konumdayız. Ülkemizin uzay ve havacılık alanındaki yetkinlikleri her geçen gün artıyor ve Türkiye, bu noktada küresel bir oyuncuya dönüşüyor. Satellite 2022'ye ülkemizin bu alanda öncü şirketleriyle Türkiye'yi temsil etmekten memnuniyet duyuyoruz."