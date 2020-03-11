AA

Satellite 2020 kapılarını açtı - WASHINGTON



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Açılıştan görüntü- Ömer Fatih Sayan'ın açıklaması- Stantlardan görüntü

Satellite 2020 kapılarını açtı- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Uydu alanında sadece pazar olan bir ülkeden, üretim yapan ve ürettiğini de ihraç eden bir ülke olma yolunda tüm firmalarımızla birlikte çalışmalara devam edeceğiz" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uydu alanında sadece pazar olan ülkeden, üretim yapan ve ürettiğini de ihraç eden ülke olma yolunda tüm firmalarla birlikte çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.Sayan, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Lakadamyalı'nın da katılımıyla ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2020'deki Türk standının açılışında yaptığı konuşmada, özellikle uydu alanında yapılan çalışmaların, Türkiye'yi 2023 hedeflerinde daha da ileriye götüreceğini söyledi.Satellite 2020 kapsamında Space X ve Airbus gibi firmalarla görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Sayan, "Türkiye'nin uydu sektöründe ne kadar ilerlediği, özellikle son 10 yılda yaptığı hamlelerle ortaya çıkmış, tüm dünya da bunu takdir eder durumda." diye konuştu.Sayan, yerli üretim yapan firmaların söz konusu fuara katılımının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Uydu alanında sadece pazar olan bir ülkeden, üretim yapan ve ürettiğini de ihraç eden bir ülke olma yolunda tüm firmalarımızla birlikte çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Sayan, Büyükelçi Kılıç, Lakadamyalı, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, STM İş Geliştirme Müdürü Edip Deniz, Profen Grup Üst Yöneticisi Önder Havuzlu ve İcra Kurulu Üyesi Yusuf Orbay Soydan, Profen İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman, Profen Savunma Genel Müdürü Kamil Yüksel tarafından standın açılışı yapıldı.Sayan, Kılıç ve Lakadamyalı daha sonra Türksat AŞ, TUSAŞ, STM ve Profen'in standlarını gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.Katılımcılarla yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle tokalaşmamaya özen gösteren Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi elini kalbine götürerek selam verdi.