Ligin orta sıralarında yer alan Sassuolo, şampiyonluk için mücadele eden Inter'i Mapei Stadı'nda konuk etti.

Maçın 44. dakikasında konuk takım Inter, Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko ile öne geçti: 0-1. İlk yarı, Inter’in üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada Davide Frattesi, ev sahibi takım adına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

75. dakikada Dzeko, bir kez daha topu ağlarla buluşturarak, Inter'i maçta yeniden öne geçiren gole imzasını koydu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Sassuolo’yu 2-1 mağlup ederek, Serie A’da iki hafta aradan sonra maç kazandı.

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada mücadele etti.

Sassuolo kadrosundaki milli oyunculardan Kaan Ayhan da yedek soyunduğu maça, 82. dakikada Martin Erlic'in yerine dahil oldu. Bir diğer milli futbolcu Mert Müldür, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Inter, bu galibiyetle puanını 15'e çıkarttı ve puan tablosunda 7. basamakta yer aldı. Sassuolo ise ligde bu sezon 3. yenilgisini alırken, 12 puanla 9. sırada kaldı.

Serie A'nın 9. haftasında bu akşam Milan-Juventus ve Bologna-Sampdoria maçları oynanacak.