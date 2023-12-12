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        Haberler Yaşam Şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak: Ülkelerin garip davranış biçimleri

        Şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak: Ülkelerin garip davranış biçimleri

        Dünyanın her yerinde insanlar işlerini kültürlerine özgü bir şekilde çözer. Dünya çapında gündelik hayata dair davranışların, ülkeden ülkeye ne kadar değişebileceği sizi çok şaşırtacak. Bir ülkede toplum içinde bağırmak gibi durumlar normal karşılanırken diğer ülkede ayıplanıyor olabilir. İşte, ülkelere ait ilgi çekici gündelik yaşam pratikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 09:50 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:50
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        • 1

          BAHŞİŞ

          Garson veya taksi şoförü gibi hizmet çalışanlarına bahşiş vermek bulunduğunuz ülkeye göre cömert veya aşağılayıcı bir durum olabilir. Örneğin, birçok Avrupa ülkesinde comert bir bahşiş verilmesi beklenir ve bazılarında faturanıza hizmet ücreti de eklenir. Güney Kore, Çin veya Japonya gibi bazı Asya ülkelerinde ise bahşiş yaygın değildir, hatta çalışana hakaret olarak değerlendirilebilir ve bundan kaçınılmalıdır.

          Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Okyanusya ülkelerinde de bahşiş genellikle beklenmez.

        • 2

          MASA PAYLAŞIMI

          Batı'da bir restoranda masada bir aile varken o masaya oturmak kabalık olarak görülür çünkü bu durum mahremiyet ihlalidir. Ancak Japonya’da durum tam tersidir. Nüfusu kalabalık bir ülke oldukları için tamamen yabancıları aynı masaya yerleştirmek doğal karşılanıyor ve insanlara yiyeceklerini olabildiğince çabuk vermenin etkili bir yolu olarak görülüyor.

        • 3

          KİŞİSEL ALAN

          Batı’da insanlara kişisel alan tanımak yazılı olmayan bir kuraldır ve insanlara fazla yakınlaşmak uygunsuz görülür fakat Çin gibi kalabalık ülkelerde insanların büyük gruplar halinde birikmesi normal karşılanır ve kişisel alan bir lüks olarak görülür.

        • 4

          PAZARLIK ETMEK

          Batı ülkelerinde bir markete giderseniz ürün için belirlenen fiyatı ödemek zorundasınız. Fiyatı düşürmenin tek yolu indirimdeyken satın almak veya bir kupon bulmak olabilir. Ancak Çin, Türkiye, İran ve Mısır gibi ülkelerde bir ürünün fiyatı üzerinden pazarlık yapılması normal karşılanıyor.

        • 5

          YEMEĞİNİZİ BİTİRMELİ MİSİNİZ?

          Çin'de bir eve misafir olarak gittiyseniz size sunulan tüm yiyecekleri yemek, hâlâ aç olduğunuzun ve ev sahibinizin size yeterince yiyecek vermediğinin bir işareti olarak görülür. Hindistan ve Japonya'da ise tabağınızı bitirmemek yemeği sevmediğiniz için ev sahibine hakaret olarak kabul edilir.

        • 6

          MUTFAK EŞYALARININ PAYLAŞILMASI

          Kuzey ve Güney Kore gibi bazı ülkelerde paylaşım kültürü bulunur. Arkadaşlarla dışarıda yemek yerken genellikle masadaki herkesin paylaştığı büyük bir tabak vardır ve tabağa daldırarak yemek sorun teşkil etmez. Batı'da ise bunun tersi bir durum söz konusudur, bu şekilde yemek aileler için bile kirli kabul edilir.

        • 7

          TOPLUM İÇİNDE BAĞIRMAK

          Çin'de toplum içinde bağırmak son derece normal karşılanır. Örneğin, yemek yemeye çıktığınızda garsona bağırmak onların dikkatini çekmenin son derece kabul edilebilir bir yoludur; sonuçta garsonların aklınızı okumasını ve ne istediğinizi bilmesini bekleyemezsiniz. Ancak Batı ülkelerinde bu, çalışanlara karşı kabalık ve saygısızlık olarak görülüyor, bunun yerine insanlar genellikle garsonlarının masalarına gelmesini bekliyorlar.

        • 8

          TRAFİK IŞIĞI BİLE HER ÜLKEDE AYNI RENK DEĞİL

          Japonya'da trafik ışıkları için "git" anlamına gelen ışığın, yasaların talebine göre yeşil olması gerekiyor ancak mümkün olan en mavi tonunu kullanıyorlar. Bunun sebebi, geleneksel olarak mavi ve yeşilin aynı renk olarak görüldüğü bir dil bağlamından kaynaklanıyor. Yani, yeşil olarak adlandırılan ışık aslında mümkün olan en mavi tonu temsil ediyor.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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