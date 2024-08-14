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        Haberler Gündem Güncel Şaşkına çeviren kiralık iş yeri ilanı: Kiracılara 3 seçenek sundu | Son dakika haberleri

        Şaşkına çeviren kiralık iş yeri ilanı: Kiracılara 3 seçenek sundu

        Elazığ'ın merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek için daha önce eşi benzeri görülmeyen bir yöntem denedi. Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya veren Taş, bu kez kiracılara 3 seçenek sunarak hazırladığı ilanı cama yapıştırdı. İlanı görenler şaşkına döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:35
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          Elazığ'da kiralık iş yeri ilanı göenleri şaşkına çevirdi.

          Merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını kiraya vermek istedi.

        • 2

          Daha önce tanesi 7 lirayken 400 ekmek bedeline dükkanını kiraya veren Taş, bu kez 3 seçenek sunarak cama yapıştırdı.

        • 3

          Afişte, 'Kira bedeli aylık 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot veya yıllık 50 bin lira peşin' seçeneklerini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        • 4

          Takas sistemine geri döndüğü belirten Taş, kullanmak için mazot veya altın istediğini söyledi.

          Görenlerin ticaret olarak şaşırdığını aktaran Taş, daha önceki kiracısıyla da 400 ekmek bedeline anlaştığını ifade etti.

        • 5

          Taş, "Bundan önce 400 ekmek bedeli kiraya vermiştim. 400 ekmek her zaman 400 ekmektir ve gramajı bellidir. Şimdi bu şekilde kiraya vermeyi düşünüyorum. Tutacak arkadaşa hayırlı olsun. Arayan soran var. Fakat şaşırıyorlar. Ticaret olarak nasıl böyle diyorlar ve ilk defa görüyorlar. Daha önceden bizler takas usulü ile ticaret yapardık. Şu an takas usulüne geri döndüm. Kağıt para ile takas yapmışız ya da mazot, altın veya ekmekle. Fark eden hiçbir şey yok" dedi.

        • 6

          Yeni neslin takas usulünü bilmediği için eleştirdiğini dile getiren Taş, "Fakat bundan 100 veya 200 sene önce hep takas usulüydü. Bu para sistemi çıktıktan sonra para sistemi oldu. Aslında takas en iyi sistemdir. Dükkan yaklaşık 40 metrekaredir. Dükkanın duvarlarına nasıl elini sürebiliyorsa ben de takas usulü bir malzemeye elimi sürmek isterim. Kendim kullanmak için 100 litre mazot bedeli istedim. Türkiye'nin her yerinde 100 litre mazot fiyatı aynı. Ya bir lira oynar oynamaz. Fakat sonuçta dükkanın da mazotun da kullanım amacı var. Takas bu bakımdan bana mantıklı geldi. Mazot veya altın düşerse kirada düşer" diye konuştu.

        • 7

          Vatandaşlardan Kenan Yıldırım, "Adamın değişik bir bakış açısı var. Mazot ve altın da pahalı. Ben kiracı olsam hangisi seçeceğimi bilemem hepsi de pahalı" şeklinde konuştu.

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