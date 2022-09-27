Şaşkına çeviren kaza! Yan yan ilerleyip gişelere çarptı

Edinilen bilgiye göre trafikte yan yan ilerleyen kamyon görenleri hayrete düşürdü. Trafikte tehlike saçan kamyon gişelerden çıkarken duvara çarptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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