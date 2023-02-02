Şaşkına çeviren görüntü! Arabayı çöpe attılar

İHA

Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu. İHA'nın haberine göre kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, çöp konteynerlerinin üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, aracın kim tarafından ve neden bırakıldığı belirlenemedi. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.