Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Şaşkına çeviren görüntü! İstanbul Başakşehir'de arabayı çöpe attılar - Güncel öne çıkan haberler

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Arabayı çöpe attılar

İstanbul Başakşehir'de şaşkına çeviren bir görüntü kayda geçti. İlçede oto sanayi sitesinde çöp konteynerinin üzerine bir araç bırakıldı. Kim tarafından bırakıldığı anlaşılamayan aracı görenler, cep telefonuna sarıldı

Giriş: 02.02.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Şaşkına çeviren görüntü! İstanbul Başakşehir'de arabayı çöpe attılar - Güncel öne çıkan haberler
Şaşkına çeviren görüntü! Arabayı çöpe attılar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu.

İHA'nın haberine göre kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, çöp konteynerlerinin üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu.

Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, aracın kim tarafından ve neden bırakıldığı belirlenemedi. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yunan basınında çıkan habere yanıt
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.