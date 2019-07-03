Şaşkın Damat oyuncuları ve Şaşkın Dama filmi konusu Yeşilçam filmlerini sevenler tarafından merak ediliyor. 1975 yılında vizyona giren Şaşkın Damat'ın çekimlerinin bir kısmı Uludağ'da gerçekleştirildi. İşte Şaşkın Damat'a dair detaylar...

ŞAŞKIN DAMAT OYUNCULARI

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Şaşkın Damat'ın oyuncu kadrosunda Kemal Sunal - Apti, Meral Zeren - Serpil, Bülent Kayabaş - Kadir, Ali Şen - Süleyman Bey, Ayfer Feray - Serpil'in Annesi, Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi, Adile Naşit - Öğretmen, Elif Pektaş - Nermin, Turgut Boralı - Dayı, Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı, İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım, Muharrem Gürses - Müdür Ahmet ve Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın yer alıyor.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ KONUSU

Genç bir kız olan Serpil, zengin amcası sayesinde rahat bir hayat yaşar. Serpil, sırf amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için sık sık onu ziyaret eder ve kendisini olduğundan farklı gösterir. Amcası onun sakin bir yaşam sürdüğünü düşünse de Serpil ve ailesi uçarı bir hayat yaşamaktadır. Fakat bir gün amcası arkasından dönen işlerin hepsini öğrenir. Yeğenine büyük bir ders vermek isteyen Süleyman Bey, Serpil’i mirasından men etmekle tehdit eder. Mirasından yoksun bırakmamak içinse tek bir şartı vardır bahçıvan Apti ile evlenmesi gerekir. Saf bir adam olan Apti, Serpil’e hayranlık duymaktadır. Yapacak bir şeyi olmayan Serpil istemese de mirastan vazgeçmemek için Apti ile evlenmeyi kabul eder. Apti ve ailesi ile tatile çıkan Serpil burada gönlünü zengin bir iş adamına kaptırınca işler karışır. Serpil herkesten bu evliliği gizlemeye kararlıdır fakat bu durum sandığı kadar kolay olmayacaktır.